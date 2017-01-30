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День в АТО: 20 українських військових постраждало

Понеділок, 30 січня 2017, 17:36

Троє військових загинули, сімнадцятеро зазнали поранень і троє отримали травми внаслідок обстрілу бойовиками позицій Збройних сил України у понеділок.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська зі 152 та 122 міліметрової артилерії, 120 та 82 міліметрових мінометів, гранатометів і стрілецької зброї багаторазово обстрілювали Авдіївку, Новотроїцьке Луганське, Невельське та Опитне", - сказано у повідомленні.

Водночас по Пісках та Авдіївці протягом дня вогонь вели танки.

Окрім того, на Маріупольському напрямку зі 152 міліметрової артилерії бойовики вели вогонь по Водяному. З мінометів обстрілювали Красногорівку та Лебединське. З гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль, Талаківку, Гнутове, Широкине та Водяне.

Загалом зафіксовано 37 обстрілів.

Як повідомлялося, вранці 29 січня бойовики розпочали штурмові дії в районі авдіївської промзони з метою захоплення позицій ЗСУ, є втрати з обох сторін.

Так, за неділю там загинули четверо українських бійців, дванадцять було поранено, один травмований. У понеділок ще двоє бійців ЗСУ загинули і п'ятеро поранено.

З боку бойовиків теж є втрати - загинули щонайменше 9 осіб, 24 бойовика поранені, з них 7 тяжких.

Знищено також ініціатора атаки Грека А.В., "комбата" так званого батальйону "Восток" (1 батальйон 11 полку окупаційних військ РФ).

Крім того, троє бойовиків були взяті в полон, однак двоє загинули від ран.

Також внаслідок обстрілів бойовиків у Авдіївці поранено двох мирних мешканців. Авдіївку знеструмлено.

Міністр оборони Степан Полторак повідомив, що після штурму ворогом району авдіївської промзони українські військовослужбовці перейшли в наступ та зайняли важливий пост, що має стратегічне значення.

Станом на понеділок бойовики продовжують обстріли позицій в районі Авдіївки.

Українська правда

Теми: АТО
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