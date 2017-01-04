Тука розповів, коли на Донбасі можуть відбутися вибори
Середа, 4 січня 2017, 02:02
Після звільнення окупованих територій на Донбасі ще має пройти 2-3 роки, перш ніж можна буде проводити вибори.
Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука в ефірі Еспресо.TV, передає "УНІАН".
"Я підтримую офіційну позицію. Мінімум 2-3 роки після звільнення має пройти перед будь-якими виборами (на окупованих територіях Донбасу)", - сказав він.
За словами Туки, не буде ніякої трагедії, якщо протягом цих 2-3 років на звільнених територіях Донбасу працюватимуть військово-цивільні адміністрації.
"Путін давно прагне втюхати нам Донбас, але на своїх умовах. Або федералізація або легітимізація існуючих банд - це його умови", - додав він.