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Тука розповів, коли на Донбасі можуть відбутися вибори

Середа, 4 січня 2017, 02:02
Тука розповів, коли на Донбасі можуть відбутися вибори

Після звільнення окупованих територій на Донбасі ще має пройти 2-3 роки, перш ніж можна буде проводити вибори.

Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука в ефірі Еспресо.TV, передає "УНІАН".

"Я підтримую офіційну позицію. Мінімум 2-3 роки після звільнення має пройти перед будь-якими виборами (на окупованих територіях Донбасу)", - сказав він.

За словами Туки, не буде ніякої трагедії, якщо протягом цих 2-3 років на звільнених територіях Донбасу працюватимуть військово-цивільні адміністрації.

"Путін давно прагне втюхати нам Донбас, але на своїх умовах. Або федералізація або легітимізація існуючих банд - це його умови", - додав він.

Теми: Донбасвибори
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