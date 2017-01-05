СБУ перекрила канал незаконної міграції "під дахом" ФСБ
Четвер, 5 січня 2017, 15:49
Служба безпеки спільно з прикордонниками затримала у Краснопільському районі Сумщини громадянина Росії, який організував канал переміщення нелегалів через державний кордон України.
Про це інформує у четвер прес-центр СБУ.
Росіянин переправляв нелегалів в обох напрямках за сприяння прикордонної служби ФСБ РФ.
Оперативники спецслужби затримали зловмисника під час спроби незаконного переміщення до Росії громадянки однієї з країн Закавказзя.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 332 Кримінального кодексу.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.