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СБУ перекрила канал незаконної міграції "під дахом" ФСБ

Четвер, 5 січня 2017, 15:49

Служба безпеки спільно з прикордонниками затримала у Краснопільському районі Сумщини громадянина Росії, який організував канал переміщення нелегалів через державний кордон України.

Про це інформує у четвер прес-центр СБУ.

Росіянин переправляв нелегалів в обох напрямках за сприяння прикордонної служби ФСБ РФ.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника під час спроби незаконного переміщення до Росії громадянки однієї з країн Закавказзя.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 332 Кримінального кодексу.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУ
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