Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Порошенка ще думають, чи їхати в Давос і до Пінчука

Четвер, 5 січня 2017, 16:38

Рішення про участь президента Петра Порошенка в заходах Міжнародного економічного форуму в місті Давос ще не прийнято.

Про це "Українській правді" заявили в прес-службі Адміністрації президента в четвер.

"Інформація та анонси про всі робочі та офіційні закордонні візити президента України завжди є доступною на офіційному сайті глави держави. На цьому етапі план поїздок на 2017 рік узгоджується та розробляється міжнародним відділом Адміністрації президента...", – повідомили в прес-службі.

"По цих питаннях, в тому числі і по участі в Міжнародному економічному форумі у місті Давос, ведуться переговори та розглядаються пропозиції. Коли буде прийняте відповідне рішення, інформація буде розповсюдження для ЗМІ", – запевнили в адміністрації Порошенка.

Водночас, за інформацією УП з інших джерел, ведеться активна підготовка візиту президента на економічний форум у Давосі.

Раніше в четвер деякі ЗМІ повідомили, що президент Петро Порошенко не буде брати участь в так званому "українському ланчі" в Давосі, який організовує фонд бізнесмена Віктора Пінчука, після гучної публікації в The Wall Street Journal його статті про те, що Україна має йти на компроміси, зокрема в питаннях Криму.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоПінчук
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
21:41
З півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
Усі новини...
Реклама: