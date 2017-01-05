Бойовики 14 разів обстріляли позиції ЗСУ
Четвер, 5 січня 2017, 17:36
Бойовики в зоні АТО здійснили 14 обстрілів на всіх напрямках, один український військовий отримав поранення.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Так, із 120 міліметрових мінометів та гранатометів різних систем на Луганському напрямку – по Новозванівці, з гранатометів – по Талаківці, а по Новотроїцькому вогонь вів снайпер.
На Маріупольському напрямку – з гранатометів та стрілецької зброї – по Павлополю, Мар’їнці, Водяному та Новотроїцькому.
На Донецькому напрямку зі 152 міліметрової артилерії вели вогонь по позиціях ЗСУ в районі Троїцького, а з гранатометів та стрілецької зброї – по Луганському та Авдіївці.
Одного військовослужбовця поранено.
Українська правда