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Бойовики 14 разів обстріляли позиції ЗСУ

Четвер, 5 січня 2017, 17:36

Бойовики в зоні АТО здійснили 14 обстрілів на всіх напрямках, один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Так, із 120 міліметрових мінометів та гранатометів різних систем на Луганському напрямку – по Новозванівці, з гранатометів – по Талаківці, а по Новотроїцькому вогонь вів снайпер.

На Маріупольському напрямку – з гранатометів та стрілецької зброї – по Павлополю, Мар’їнці, Водяному та Новотроїцькому.

На Донецькому напрямку зі 152 міліметрової артилерії вели вогонь по позиціях ЗСУ в районі Троїцького, а з гранатометів та стрілецької зброї – по Луганському та Авдіївці.

Одного військовослужбовця поранено.

Українська правда

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Теми: АТОДонбас
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