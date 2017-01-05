Детективи завершили розслідування "справи болтів і гайок" – САП

Детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів САП завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою службових осіб "Укрзалізниці" та комерційних підприємств у заволодінні коштами під час проведення тендерних закупівель.

Про це повідомив у четвер у Facebook керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Слідство з’ясувало, що службові особи "Укрзалізниці" в результаті здійснення у 2015 році державної закупівлі елементів кріплень для залізничної колії за попередньою змовою із службовими особами комерційних підприємств умисно та всупереч інтересам державного підприємства акцептували попередньо узгоджені, завищені на суму понад 20 млн. грн. цінові пропозиції одного з цих комерційних підприємств.

Зловживаючи своїм службовим становищем, вказані особи перерахували відповідні кошти на його розрахункові рахунки, зазначає Холодницький.

Отримавши ці гроші, службові особи комерційного підприємства перерахували їх на рахунки фіктивних підприємств за нібито отримані послуги, ухилившись при цьому від сплати податків.

Уже після реорганізації "Укрзалізниці" в акціонерне товариство у 2016 році ті самі особи продовжили діяти за цією ж схемою, поставивши собі за мету заволодіння державними коштами на суму вже понад 43 млн. гривень.

Відповідну цінову пропозицію було знову акцептовано тендерним комітетом, але цього разу на заваді зловмисників стали антимонопольні органи, рішенням яких результати закупівель анульовано за скаргою добросовісного учасника.

Зібрані детективами докази антикорупційними прокурорами визнано достатніми для складання та направлення до суду обвинувального акту, наголошує керівник САП.

Після завершення ознайомлення сторони захисту із матеріалами досудового розслідування обвинувальний акт буде спрямовано до суду, резюмує Холодницький.

Українська правда