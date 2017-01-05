Прокуратура закрила справи проти лідера "Оплоту" Жиліна

Харківська прокуратура закрила кримінальні провадження проти лідера організації "Оплот" Євгена Жиліна, убитого у вересні 2016 року.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області, передає УНІАН.

За даними прокуратури, офіційне підтвердження факту смерті громадянина України Жиліна надійшло з Росії наприкінці 2016 року.

У зв'язку зі смертю підозрюваного кримінальні виробництва були закриті 28 грудня 2016 року.

Як відомо, 19 вересня 2016 року на території елітного селища Горки-2 в Одинцовському районі Московської області Російської Федерації в ресторані кілер розстріляв двох людей, одним з яких виявився лідер харківської терористичної організації "Оплот" і противник Євромайдану Євген Жилін.