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Прокуратура закрила справи проти лідера "Оплоту" Жиліна

Четвер, 5 січня 2017, 20:55
РФ підтвердила факт смерті Жиліна
112.ua

Харківська прокуратура закрила кримінальні провадження проти лідера організації "Оплот" Євгена Жиліна, убитого у вересні 2016 року.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області, передає УНІАН.

За даними прокуратури, офіційне підтвердження факту смерті громадянина України Жиліна надійшло з Росії наприкінці 2016 року.

У зв'язку зі смертю підозрюваного кримінальні виробництва були закриті 28 грудня 2016 року.

Як відомо, 19 вересня 2016 року на території елітного селища Горки-2 в Одинцовському районі Московської області Російської Федерації в ресторані кілер розстріляв двох людей, одним з яких виявився лідер харківської терористичної організації "Оплот" і противник Євромайдану Євген Жилін.

Теми: Харків
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