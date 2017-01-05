Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нацполіція дала поради водіям щодо хуртовин і морозів

Четвер, 5 січня 2017, 22:19

Нацполіція просить водіїв бути обережними в зв’язку із погіршенням погодних умов в Україні з 6 січня.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Управління безпеки дорожнього руху.

"Зокрема, не забувайте про зарядний пристрій до мобільного, гарячі напої в термосі, запишіть номери телефонів оперативних  та аварійних служб", - радить поліція водіям.

Окрім стандартних предметів, (аптечки, вогнегасника, знака аварійної зупинки, балонного ключа, буксирувального тросу, запасного колеса та домкрата), в сильні морози не зайвими будуть комплект теплого одягу, ліхтар на батарейках, дроти "прикурювання", скребок для скла та щітка, свічки, сірники, невеличка лопата.

Крім того, водіїв просять допомагати тим, хто потрапив у скрутну ситуацію.

"Вирушаючи в дорогу, водіям варто перевірити відповідне укомплектування авто, технічний стан транспортного засобу, подбати про запас палива", - сказано у повідомленні.

За інформацією Гідрометцентру, відзавтра Україну очікує різке похолодання, снігопади, на дорогах – ожеледиця.

Зокрема, 6 січня складні погодні умови: вдень в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській областях сильні снігопади, хуртовини, снігові замети (на Одещині, Миколаївщині та Кіровоградщині місцями дуже сильний сніг); у східних, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях мокрий сніг та дощ, місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь; на решті території невеликий сніг. На дорогах країни ожеледиця.

6-7 січня різке зниження температури вночі до 13-19° морозу (в західних, північних та центральних областях місцями до 20-26° морозу), вдень до 11-17° морозу; у південно-східній частині вночі та вдень до 6-13° морозу.

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Останні новини
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
21:41
З півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
Усі новини...
Реклама: