Розвідка США назвала Росію головною кіберзагрозою

Розвідка США вважає, що Росія з усіх зовнішніх загроз у кіберпросторі має для Вашингтона найвищий рівень небезпеки через її активність на цьому напрямі, яка досі триває.

Про це йдеться в спільній заяві трьох керівників розвідувальних структур США, оприлюдненій під час слухань у Сенаті в четвер, повідомляє Укрінформ.

"Росія є повномасштабним актором у кіберпросторі, який створює головну загрозу уряду США, військовій, дипломатичній, комерційній, іншій критично важливій інфраструктурі та ключовим мережам постачання послуг через її високорозвинену наступальну кіберпрограму, застосування складних тактик, техніки та процедур", - наголошується в заяві.

Спільний документ підписаний директором Офісу національної розвідки Джеймсом Клеппером, заступником міністра оборони США з питань розвідки Марселєм Леттром і керівником Агентства національної безпеки (АНБ), командувачем кіберкомандування США Майклом Роджерсом.

В останні роки агресія Кремля в кіберпросторі лише збільшилась, наголосили керівники американської розвідки. "Російські хакерські операції були націлені на урядові організації, критично важливу інфраструктуру, експертні установи, університети, політичні організації та корпорації", - зазначається в заяві.

Раніше директор Офісу національної розвідки США Джеймс Клеппер заявив, що викрадення інформації з серверів Нацкомітету Демократичної партії США було уповноважене вищим російським керівництвом.