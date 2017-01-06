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В анексованому Криму чоловік намагався спалити прапор РФ

П'ятниця, 6 січня 2017, 17:28

У центрі Севастополя невідомий чоловік намагався спалити російський прапор, але його затримали співробітники приватного охоронного підприємства.

Про це повідомляє кореспондент "РИА Новости".

За його словами, чоловік викрикував погрози на адресу російської влади, у результаті охоронці викликали наряд поліції.

Прибулі на місце події в Артилерійську бухту поліцейські зіткнулися з активним опором.

"Невідомий, продовжуючи викрикувати образи, завдав кілька ударів поліцейському, після чого став вириватися від охоронців і правоохоронців, які намагалися його заспокоїти", – повідомляє агентство.

Як заявило РИА Новости джерело у правоохоронних органах Севастополя, з подібною агресивною поведінкою за останні 2,5 роки поліцейські стикнулися вперше.

"Це був цілий потік образ, від чоловіка йшов сильний запах спиртного, але п'яним назвати його не можна було", – сказав співрозмовник російського агентства. ‎

"Українська правда" у Threads

Теми: КриманексіяРосія
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