Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Через снігопади рух транспорту обмежили вже в шістьох областях

П'ятниця, 6 січня 2017, 17:38
Через снігопади рух транспорту обмежили вже в шістьох областях

У зв’язку зі складними погодними умовами, снігопадами та хуртовинами в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Херсонській областях України введені обмеження для руху транспорту.

Про це повідомляє 6 січня Управління безпеки дорожнього руху Національної поліції.

Так згідно з даними станом на 15:00 на території Одеської області обмежено рух вантажних транспортних засобів та пасажирського транспорту на автомобільних дорогах загального користування.

На Миколаївщині обмежено рух для всіх видів транспорту на автомобільних дорогах загального користування.

 
дснс

На території Херсонської області обмежено рух вантажних транспортних засобів на автодорозі М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ від 177 до 207 км (від межі з Миколаївською областю до м. Херсон).

З 15.00 у Кіровоградській області заборонено рух для всіх видів транспорту на автомобільних дорогах загального користування.

Крім цього за даними "Укравтодору", з 16 години 6 січня на автодорогах загального користування Черкаської області вводиться тимчасове обмеження руху великогабаритного, великовагового та пасажирського траспорту.

Національна поліція просить водіїв із розумінням поставитися до ситуації, уважно стежити за повідомленнями щодо стану проїзду дорогами України та бути готовими до очікування ліквідації наслідків негоди дорожніми службами.

Українська правда

Теми: погодадорогитарифи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
погода
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
У Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Останні новини
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
21:41
З півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
Усі новини...
Реклама: