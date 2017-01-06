Святвечір в зоні АТО: 21 обстріл, 2 поранених бійців

У передріздвяну добу російсько-окупаційні війська 21 раз обстріляли позиції сил антитерористичної операції на всіх напрямках.

Такі дані станом на 18.00 6 січня 2017 року оприлюднив прес-центр штабу АТО.

На маріупольському напрямку – з мінометів ворог вів вогонь – по Павлополю, а з гранатометів та стрілецької зброї – по Талаківці, Мар’їнці, Гнутовому, Водяному, Широкиному, Павлополю. По Широкиному та Талаківці вогонь вели снайпери.

На луганському напрямку – по Станиці Луганській, Новотошківському та Новозванівці – з гранатометів.

На донецькому – з мінометів та великокаліберних кулеметів – по наших позиціях в районі Луганського та Авдіївки.

В районі Новотошківського двоє наших військовослужбовців поранено.

Загалом зафіксовано 21 обстріл, зазначають у штабі.

Українська правда