Через сніг Молдова закрила два КПП на кордоні з Україною

Снігопади і шквалистий вітер, які захопили Молдову, ускладнюють рух на автомагістралях країни: частина автомобільних трас закрита.



Про це повідомляє кореспондент "Укрінформу" в Молдові.



У Прикордонній поліції Молдови повідомили про тимчасове закриття контрольно-пропускних пунктів "Чадир-Лунга - Нові Трояни", "Паланка - Маяки" (на кордоні з Україною), "Вулканешти", "Кагул-Оанча" (на кордоні з Румунією).



У Прикордонної поліції порекомендували скористатися іншими маршрутами або утриматися від поїздок до поліпшення погодних умов.



Через складні метеоумови скасовано кілька авіарейсів у Кишинівському міжнародному аеропорту, включаючи рейс Кишинів – Відень.



Прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп зажадав від відповідних служб максимальної мобілізації для надання своєчасної допомоги нужденним громадянам.



Раніше державне агентство метеорології Молдови оголосило помаранчевий рівень небезпеки снігопадів і шквалистого вітру. Очікується також різке зниження температури – до мінус 20 градусів.