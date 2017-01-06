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Через сніг Молдова закрила два КПП на кордоні з Україною

П'ятниця, 6 січня 2017, 19:54

Снігопади і шквалистий вітер, які захопили Молдову, ускладнюють рух на автомагістралях країни: частина автомобільних трас закрита.

Про це повідомляє кореспондент "Укрінформу" в Молдові.

У Прикордонній поліції Молдови повідомили про тимчасове закриття контрольно-пропускних пунктів "Чадир-Лунга - Нові Трояни", "Паланка - Маяки" (на кордоні з Україною), "Вулканешти", "Кагул-Оанча" (на кордоні з Румунією).

У Прикордонної поліції порекомендували скористатися іншими маршрутами або утриматися від поїздок до поліпшення погодних умов.

Через складні метеоумови скасовано кілька авіарейсів у Кишинівському міжнародному аеропорту, включаючи рейс Кишинів – Відень.

Прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп зажадав від відповідних служб максимальної мобілізації для надання своєчасної допомоги нужденним громадянам.

Раніше державне агентство метеорології Молдови оголосило помаранчевий рівень небезпеки снігопадів і шквалистого вітру. Очікується також різке зниження температури – до мінус 20 градусів.

Теми: погодаМолдовакордон
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