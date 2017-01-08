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Через негоду в Україні знеструмлений 31 населений пункт

Неділя, 8 січня 2017, 00:16
Через негоду в Україні знеструмлений 31 населений пункт

Станом на 23:00 7 січня через негоду в Україні залишається знеструмленим 31 населений пункт.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

В Одеській області знеструмлено 22 населених пункти, Миколаївській - 7, Херсонській та Волинській - по одному.

"До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго", - відзначили в ДСНС.

Крім того, з 18:00 7 січня в Одеській області було обмежено рух для всіх катерігій транспортних засобів на всіх автодорогах загального користування державного і місцевого значення області. Крім дороги Київ – Одеса, де обмежено рух тільки великогабаритних транспортних засобів.

У Дніпропетровській області обмежено рух для всіх категорій транспортних засобів на ділянці дороги М-23 Кропивницький (Кіровоград) - Кривий Ріг - Запоріжжя.

У Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях обмежено рух для всіх категорій транспортних засобів на всіх автодорогах загального користування державного і місцевого значення.

Теми: погода
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