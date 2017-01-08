У центрі Єрусалима вантажівка в'їхала в натовп: 4 загиблих

У центрі Єрусалима, неподалік від стін Старого міста, вантажівка в'їхала в натовп пішоходів, які прогулювалися по бульвару, поранивши щонайменше 15 осіб.

За даними Рейтер, щонайменше три людини загинули, проте інші агентства поки не підтверджують цю інформацію, пише BBC.

Представник поліції в інтерв'ю ізраїльському радіо заявила, що це був теракт.

Разом з тим, як повідомляє Associated Press, вантажівка врізалася в групу ізраїльських солдатів, які виходили з автобуса. Загинуло четверо і поранено 15 осіб.

Israel - Four Israel soldiers dead in Jerusalem truck 'attack'. @AFP #AFP Photo by Menahem Kahana pic.twitter.com/zzQcWYTsml — AFP Photo Department (@AFPphoto) January 8, 2017

За словами речника поліції Люби Самрі, зловмисник був застрелений.