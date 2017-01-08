На Донеччині від обстрілу бойовиків загинула дівчина

До Красногорівки доставили труп дівчини, яка ймовірно загинула 5 січня в результаті мінометного обстрілу бойовиками "ДНР" підконтрольної Україні території.

Про це повідомив у неділю в Facebook начальник поліції Донеччини В'ячеслав Аброськін.

"Сьогодні зранку військовими до Красногорівки був доставлений труп дівчини з осколковим пораненням ноги, який був виявлений ще 5 січня на автодорозі "Красногорівка - Старомихайлівка", - написав він.

За словами Аброськіна, тіло вдалося вивезти тільки в неділю.

"На вигляд дівчині 25 років, її особистість встановлюється", - додав він.

Українська правда