Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Серед жертв теракту у Багдаді українців немає

Неділя, 8 січня 2017, 17:43

Серед загиблих та постраждалих внаслідок теракту у Багдаді, що стався 8 січня, українців немає. 

Про це у неділю повідомили у посольстві України в Іраку. 

Як відомо, терорист-смертник заїхав автомобілем на територію ринку Алват-Джаміла на сході Іраку і підірвав транспортний засіб, внаслідок вибуху щонайменше 11 людей загинули, 25 отримали поранення

Згодом терорист-смертник підірвав себе на ринку у Багдаді, внаслідок вибуху загинули щонайменше 7 людей, понад 10 отримали поранення.

Українська правда 

Теми: терактМЗСІрак
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
теракт
У разі теракту на ЗАЕС доведеться виселяти людей у радіусі 50 км – головний санлікар
Омбудсмен: Україна ідентифікувала більшість тіл загиблих в Оленівці полонених
Теракт росіян на ЗАЕС буде вважатись застосуванням ядерної зброї – Данілов
Останні новини
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
21:41
З півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
Усі новини...
Реклама: