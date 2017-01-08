Серед жертв теракту у Багдаді українців немає

Серед загиблих та постраждалих внаслідок теракту у Багдаді, що стався 8 січня, українців немає.

Про це у неділю повідомили у посольстві України в Іраку.

Посольство України інформує про відсутність українців серед загиблих і постражд.унаслідок теракту в #Багдад'і 08.01.17. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) January 8, 2017

Як відомо, терорист-смертник заїхав автомобілем на територію ринку Алват-Джаміла на сході Іраку і підірвав транспортний засіб, внаслідок вибуху щонайменше 11 людей загинули, 25 отримали поранення.

Згодом терорист-смертник підірвав себе на ринку у Багдаді, внаслідок вибуху загинули щонайменше 7 людей, понад 10 отримали поранення.

Українська правда