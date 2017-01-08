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Обама - Трампу: Білий дім - не сімейний бізнес

Неділя, 8 січня 2017, 19:54

Президент США Барак Обама порадив новобраному президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу не намагатися керувати у Білому домі подібно сімейному бізнесу.

Про це Обама повідомив в інтерв'ю ABC News, пише ВВС News.

Він додав, що Трамп має поважати американські установи та зазначив, що існує різниця між керівництвом на посаді після того, як його буде приведено до присяги, і агітацією. 

"Є світові столиці і фінансові ринки, а також люди в усьому світі, які сприймають всерйоз те, що він (Трамп) говорить", - додав президент США. 

Як відомо, конгрес Сполучених Штатів на спільному засіданні обох палат офіційно підтвердив перемогу Дональда Трампа на президентських виборах.  Під час голосування також був затверджений Майк Пенс на посту віце-президента США.

У грудні стало відомо, що у червні Трамп продав всі акції, які йому належали. "Портфель акцій" нового президента США включав акції Apple Inc, Microsoft Corp, JPMorgan Chase & Co і безліч інших. Що Трамп зробив з грошима, вирученими від продажу, представник нового президента не уточнив. 

Трамп має скласти присягу 20 січня. Після інавгурації найперше новообраний президент США планує скасувати медичну програму Obamacare.

Українська правда 

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Теми: СШАТрампвибори
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