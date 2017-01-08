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На Полтавщині у ДТП пасажирського автобуса та легковика загинули 2, ще двоє - травмовані

Неділя, 8 січня 2017, 20:45

У Чорнухинському районі (Полтавська обл.) внаслідок ДТП за участі легкового автомобіля та пасажирського автобуса 2 людей загинули, ще двоє, у тому числі дитина, отримали травми.

Про це пише місцеве видання 0532.ua з посиланням на начальника відділу комунікації ГУ Нацполіції Полтавщини Юрія Сулаєва.

"Зіткнулися автомобіль "ВАЗ 2110" з мікроавтобусом "Мерседес" сполученням "Київ-Суми". В результаті зіткнення двоє пасажирів "ВАЗ 2110" загинули. Водій ВАЗа і дитина-пасажир травмовані і доставлені в лікарню. Попередньо відомо, що у мікроавтобусі було близько 5 осіб, ніхто з них не постраждав", - зазначив він. 

На місці ДТП працює поліція, обставини і причини ДТП з'ясовуються.

Як повідомив УП очевидець події, через аварію рух трасою було тимчасово заблоковано. 

 
фото з facebook юрія Сулаєва

 
фото Ольги Ситник

Теми: аваріяПолтаважертви
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