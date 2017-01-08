На трасі Київ-Чоп сталася ДТП за участю 14 авто

На одному кілометрі траси Київ-Чоп сталася ДТП за участю щонайменше 14 автомобілів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на прес-офіцера патрульної поліції Житомира.

"Вранці 8 січня на межі Житомирської та Київської областей на одному кілометрі автодороги Київ-Чоп сталася ДТП за участю понад 14 автотранспортних засобів", - зазначили у поліції.

Згідно з повідомленням, потерпілих внаслідок інциденту немає, причиною аварії стала слизька дорога.