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Глава МЗС Великобританії прибув до США: зустрінеться із радниками Трампа

Неділя, 8 січня 2017, 22:24

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон прибув до США, щоб зустрітися з радниками новообраного президента Дональда Трампа та лідерами Конгресу.

Про це пише Reuters з посиланням на МЗС Великої Британії у неділю, 8 січня. 

"Після проведення успішної зустрічі минулого місяця між представниками прем'єр-міністра та команди Дональда Трампа, міністр закордонних справ Борис Джонсон проводить короткий візит у США для зустрічі з радниками новообраного президента США та вищого керівництва Конгресу", - йдеться у заяві прес-служби британського МЗС. 

Зазначається, що "дискусії будуть зосереджені на стосунках США та Великої Британії та інших зовнішньополітичних питаннях". 

Теми: СШАТрампВелика БританіяМЗС
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