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Трамп планує найбільше розширення ВМФ з часів Холодної війни

Понеділок, 9 січня 2017, 00:01

Обраний президентом США Дональд Трамп пообіцяв побудувати військово-морський флот для відвернення нових загроз з боку Росії і Китаю.

Про це пише Associated press.

У ВМФ США підрахували, що необхідно збільшити кількість кораблів до 355, що є більшою цифрою, ніж та, яку Трамп називав під час виборчої кампанії.

Військові пропонують, серед іншого, придбати ще один авіаносець, 16 великих надводних кораблів і підводних човнів та ще 18 атомних ударних субмарин.

Як пише видання, суднобудівників зацікавила така ідея, але невідомо звідки надійде фінансування. Військово-морський аналітик дослідницької служби Конгресу США припускає, що для забезпечення цієї мети  ВМС потрібно додатково від $ 5 млрд до $ 5,5 млрд на рік понад існуючий бюджет.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСША
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