В ЄК повідомили про зростання кількості кібератак на їх сервери

Кількість спроб злому серверів Європейської комісії зросла в 2016 році на 20% і досягла 110.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на поінформоване джерело, пише Укрінформ.

За словами джерела, 80% кібератак на сервери Єврокомісії заподіяли тієї чи іншої шкоди, проте системи захисту конфіденційних даних спрацювали.

Єврокомісія відреагувала на це посиленням заходів безпеки і розширення співпраці в галузі кібербезпеки з НАТО. У Єврокомісії відмовляються коментувати ймовірні джерела атак.

Зі свого боку джерело в структурі НАТО зазначає, що в 2016 році кількість кібератак на системи Альянсу не збільшилася, однак вони стали сильнішими і складнішими.