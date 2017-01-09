Конгресмени закликали Трампа бути тверезомислячим щодо Росії

Конгресмени демократи і республіканці в комітеті з розвідки в Палаті представників США поставили під сумнів, чи зможе Росія стати союзником Сполучених Штатів, як це вважає обраний президент Дональд Трамп.

Про це пише Радіо Свобода.

Республіканець Девін Нуньєс, голова комітету, сказав на телеканалі Fox News Sunday, що хотів би бачити дружбу США і Росії, але не знає, чи можливо це.

Конгресмен-демократ Адам Шифф заявив на CNN, що було б чудово, якби Росія могла стати союзником США, але "це нереалістично, і ми повинні бути ясними і тверезими щодо намірів росіян".

7 січня о своєму твіттері Трамп зазначив, що розвивати добрі зв'язки з Росією - це добре, а не погано. Тільки дурні, за словами Трампа, можуть думати, що це погано. У світі багато проблем, деякі з них можна вирішити спільно з Росією. Коли я стану президентом, Росія поважатиме США більше, ніж вона це робить тепер.