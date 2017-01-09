ООН не ухвалювала рішення про визнання країн Балтії північною Європою

Поширені деякими ЗМІ повідомлення про те, що ООН офіційно визнала Латвію, Литву та Естонію Північною Європою, виключивши з списку країн субрегіону Східної Європи, виявилися фейком.

Першоджерелом для таких повідомлень став твіт з підтвердженого акаунту латвійського євродепутата, Артіса Пабрікса, колишнього глави МЗС та Міноборони.

UN officially changes Status of Baltic states from Eastern Europe to Northern Europe. This is where we belong. https://t.co/7cPfLgWOML — Artis Pabriks (@Pabriks) 7 січня 2017 р.

"ООН офіційно змінює статус країн Балтії зі східної Європи на північну Європу. Це те, до чого ми справді належимо", - написав він, посилаючись на сторінку статистичного підрозділу ООН.

Водночас, як пише "Європейська правда", насправді жодних змін не відбулося. В статистиці ООН три країни Балтії від початку своєї незалежності зазначені як держави північної Європи. Зокрема, це підтверджує сторінка вебархіву, на якій збережено дані від 2001 року – Балтія так само зазначена в групі "північна Європа".

Примітно, що це спростування наведене в одному з перших коментарів до твіта Пабрікса.

Також відомо, що ООН не ухвалювала жодних рішень щодо зміни регіональної належності країн Балтії – у регіональних групах Литва, Латвія та Естонія і надалі входять до Східної Європи, зокрема, беруть участь у виборах в РБ ООН за східноєвропейською квотою. В сторінці статистики ООН, на як посилається депутат, також відсутні згадки про такі рішення, попри повідомлення ЗМІ про це.

Примітно, що в ЗМІ, що виходять латиською, литовською та естонською мовами, майже немає посилань на цю новину, а окремі видання, що поширили її, або згодом виправили свої повідомлення, додавши актуальну інформацію, або від початку надали коректні дані (приклад – повідомлення естонської postimees, що було доповнене після публікації).

"Українська правда" приносить вибачення за публікацію недостовірної інформації.