ООН не ухвалювала рішення про визнання країн Балтії північною Європою

Поширені деякими ЗМІ повідомлення про те, що ООН офіційно визнала Латвію, Литву та Естонію Північною Європою, виключивши з списку країн субрегіону Східної Європи, виявилися фейком.

Першоджерелом для таких повідомлень став твіт з підтвердженого акаунту латвійського євродепутата, Артіса Пабрікса, колишнього глави МЗС та Міноборони.

UN officially changes Status of Baltic states from Eastern Europe to Northern Europe. This is where we belong. https://t.co/7cPfLgWOML