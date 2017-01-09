Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сенатор США попри протест Китаю зустрівся з президентом Тайваню

Понеділок, 9 січня 2017, 05:09

Американський сенатор-республіканець Тед Круз і губернатор Техасу Грег Ебботт зустрілися з президентом Тайваню Цай Інвень, попри протест офіційного Пекіну.

Про це пише Reuters.

Зустрічі з тайванськими лідерами не є чимось незвичайним для американських законодавців, однак в кінці 2016 року Китай був стурбований тим, що новообраний президент США Дональд Трамп вперше за кілька десятиліть безпосередньо поговорив з президентом Тайваню Цай Інвень.

Круз, який представляє штат Техас, сказав, що деякі члени Конгресу отримали лист від китайського консульства з проханням не зустрічатися з Цай під час її зупинок на шляху до країн Центральної Америки. Пекін закликав Сполучені Штати не пускати її в країну.

"Китайська Народна Республіка повинна розуміти, що в Америці ми приймаємо рішення про зустріч з відвідувачами самостійно", - сказав Круз в заяві.

"Йдеться не про КНР. Йдеться про взаємини США з Тайванем, союзником, якого ми юридично зобов'язані захищати", - додав він.

Круз повідомив, що він і тайванський лідер обговорили модернізацію двосторонніх відносин і подальше економічне співробітництво між двома країнами, в тому числі розширення доступу до тайваньських ринків, які принесуть користь техаським фермерам і малому бізнесу.

Ебботт в пості у Twitter повідомив, що він також зустрівся з Цай в неділю і що вони обговорювали "розширення торгово-економічних можливостей."

Раніше Трамп заявив, що не хоче, щоб Китай диктував Вашингтону будь-які умови.

З 1979 року в США діє закон про відносини з Тайванем. Закон закріплює співпрацю США і Тайваню в багатьох сферах, але не передбачає загальноприйнятих дипломатичних відносин, і тому сам факт розмови Трампа з Цай став помітною політичною подією.

Теми: СШАКитай
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
США
Потенційний кандидат у президенти США применшив значення війни в Україні
Киргизстан продає Росії техніку для війни проти України, США готують санкції – WP
Я попрошу Європу заплатити США за зброю, відправлену в Україну – Трамп
Останні новини
22:41
З півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
Усі новини...
Реклама: