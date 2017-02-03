Суд продовжив арешт "батьку ХНР" Апухтіну

Київський райсуд Харкова продовжив Юрію Апухтіну, який обвинувачується в діях, спрямованих на повалення конституційного ладу і організацію масових заворушень навесні 2014 року, арешт на два місяці.

Про це повідомила прес-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик, передає "Укрінформ".

"Суд продовжив Апухтіну запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів", - зазначила Дубовик.

За її словами, на засіданні досліджували речові докази.

"Наступне засідання суду 15 лютого в 11:00. Планується дослідити речові докази, що залишилися", - додала Дубовик.

Апухтін заарештований в квітні 2014 роки за організацію масових заворушень, включаючи штурм Харківської ОДА, а також заклики до створення "ХНР" і "Конституції ХНР". У травні він вийшов під заставу, внесену екс-нардепом Олегом Царьовим. Тоді ж Апухтін помічений як організатор проросійських мітингів в Харкові. Знову заарештований в грудні і поміщений в СІЗО. Йому загрожує до 15 років в'язниці.

У серпні 2014 року Харківський окружний адмінсуд заборонив сепаратистську організацію "Юго-Восток", лідером якої був Апухтін.