Єлісєєв роз'яснив позицію Порошенка щодо референдуму і НАТО

Президент Петро Порошенко притримується позиції, згідно з якою останнє слово щодо вступу України до НАТО має належати українському народу.

Про це сказав у п'ятницю під час брифінгу заступник голови АП Костянтин Єлісєєв.

"Президент нічого нового не сказав. Він повторив ту позицію, що останнє слово щодо вступу України до НАТО має належати українському народу. Саме в цьому контексті треба сприймати коментар (президента –ред.)", - сказав він.

"Звичайно, щоб відбувся референдум необхідні певні умови. Рішення і часові рамки про проведення референдуму будуть залежати від виконання цих умов. Ключова умова – це досягнення Україною відповідності критеріям НАТО", - додав Єлісєєв.

Як відомо, в інтерв'ю виданням німецької медіагрупи Funke, опублікованому в четвер, 2 лютого, газетою Berliner Morgenpost, Порошенко заявив, що має намір провести в країні референдум, на який буде винесено питання про вступ в НАТО.

Порошенко заявив про "необхідність НАТО" і повідомив, що, якщо українці проголосують за вступ країни до альянсу, він зробить все можливе для цього.

"4 роки тому лише 16 відсотків жителів підтримували вступ в НАТО. Зараз таких 54 відсотки", - сказав президент України.

Олександр Шумілін, УП