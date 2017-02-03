Кремль сподівається, що бойовикам на Донбасі вистачить зброї

У Кремлі сподіваються, що російським бойовикам на Донбасі вистачить боєприпасів для ведення бойових дій з українською армією.



Про це журналістам заявив 3 лютого прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає УНІАН.



"Я не знаю, ми не займаємося в Кремлі підрахунком боєприпасів. Сподіваємося, що у них вистачить боєприпасів для того, щоб відповідати на агресивні дії Збройних сил України", – сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, коли у незаконних збройних формувань закінчаться боєприпаси.



При цьому він підкреслив, що Росія може діяти лише на "політико-дипломатичному фронті".

Як повідомлялось, за останню добу в зоні АТО зафіксована максимальна інтенсивність ведення вогню по українських позиціях за останній рік з лютого 2016-го.

За період загострення ситуації в Авдіївці, з 29 січня, Збройні сили України втратили 10 бійців, ще 66 військовослужбовців отримали поранення внаслідок обстрілів.

Загалом бойовики здійснили близько 40 довготривалих обстрілів українських позицій та випустили близько 6000 снарядів.

У п'ятницю Генеральний штаб оприлюднив хронологію загострення в зоні АТО в період з 29 січня по 3 лютого.

Бойовики притримуються версії, що сили АТО відкрили вогонь першими.