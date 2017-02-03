СБУ оприлюднила розмову, що свідчить про обстріли з житлових районів Донецька

Служба безпеки України оприлюднила телефонну розмову екс-голови "народної ради" незаконного збройного формування "ДНР" Андрія Пургіна і "депутата" тої ж фейкової ради Тетяни Дворядкіної.

Згідно з інформацією СБУ, ця розмова підтверджує, що терористи ведуть обстріли підконтрольних українській владі територій з житлових кварталів Донецька.

"Перехоплені розмови легалізовані слідством та будуть долучені до кримінальної справи про створення терористичної організації "ДНР", - повідомили у відомстві.

Як повідомлялось, за період загострення ситуації в Авдіївці, з 29 січня, Збройні сили України втратили 10 бійців, ще 66 військовослужбовців отримали поранення внаслідок обстрілів.

Загалом бойовики здійснили близько 40 довготривалих обстрілів українських позицій та випустили близько 6000 снарядів.

У п'ятницю Генеральний штаб оприлюднив хронологію загострення в зоні АТО в період з 29 січня по 3 лютого.

Українська правда