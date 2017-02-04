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Бойовики вдруге обстріляли з артилерії Сартану

Субота, 4 лютого 2017, 00:08

Близько 23.00 терористи нанесли артудар по селищу Сартана Кальміуського району Маріуполя.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

"Наразі селище об’їжджає сартанська група швидкого реагування. Інформації щодо кількості руйнувань та жертв серед мирного населення наразі немає", - йдеться у повідомленні.

Половина селища знеструмлена. Є пошкодження будинків.

Попередньо відомо, що снаряди впали приблизно у тому ж районі, що й під час ранкового обстрілу.

Як повідомлялося, 3 лютого о 5:30 бойовики обстріляли Сартану.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОбойові дії
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