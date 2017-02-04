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У Сартані пошкоджено 30 будівель. Під обстріл потрапив будинок з дітьми

Субота, 4 лютого 2017, 10:47
У Сартані пошкоджено 30 будівель. Під обстріл потрапив будинок з дітьми

За інформацією на 9 ранку суботи, внаслідок обстрілу Сартани у п'ятницю пошкоджено 30 будівель, з яких 28 – приватних домоволодінь.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини, зазначаючи, що протягом доби бойовики двічі наносили артудар по прифронтовому селищу.

 

За розпорядженням керівника поліції Донеччини В’ячеслава Аброськіна місцевий особовий склад чоловіків-поліцейських було піднято по тривозі, в приміщенні сартанського відділення поліції розгорнуто оперативний штаб, де відбувається координація наявних сил та засобів.

 

Наразі документування наслідків злочину терористів триває, наряди поліції патрулюють Сартану та наближену до неї Талаківку.

 

Під час бойових дій частину селища було знеструмлено, без світла залишилися і мешканці Талаківки. У деяких будинках осколками було перебито газопровід та припинено подачу газу.

 

Комунальні служби, що працювали в умовах цілковитої темряви, за кілька годин відновили електропостачання. Без газу залишається один будинок.

 

Крім осколкових пошкоджень будинків зафіксовано два прямих влучення. У помешканні, що на вулиці Північній, вибуховою хвилею вибито усі вікна. В момент обстрілу в будинку перебувала сім’я з трьома дітьми. Ніхто не постраждав, але було вбито собаку.

Загалом снаряди розірвалися на 6 вулицях – Крайній, Пушкіна, Північній, тупіку Північному, Генерала Куркчі та Шмідта.

Теми: Донецька областьполіція
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