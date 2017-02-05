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Клімкін про плани Австрії щодо санкцій: Хіба не схиблена логіка?

Неділя, 5 лютого 2017, 13:12
Клімкін про плани Австрії щодо санкцій: Хіба не схиблена логіка?

Міністр закордонних справ Павло Клімкін не бачить сенсу в покроковому знятті санкцій з Росії, запропонованому міністром закордонних справ Австрії, яка зараз головує в ОБСЄ, Себастіаном Курцом.

Про це він заявив в інтерв'ю австрійському журналу "Профіль", повідомляє прес-служба МЗС.

На питання, чи має сенс така пропозиція, міністр сказав: "Я сенсу не бачу. Росія наполягає на тому, що вона не є жодною стороною конфлікту, не демонструє жодного каяття чи готовності виправити те, що вона натворила. Себто ми хочемо підсолодити Росії те, про що вона навіть не хоче слухати. Ми робимо крок назустріч тому, хто й далі наполягає на своєму праві перекроювати кордони Європи і на власний розсуд нападати на своїх сусідів. Ми ніби хочемо стимулювати злочинця, аби той цього року вбив менше, ніж минулого. Хіба це не схиблена логіка?"

На думку міністра, правильною логікою було б змусити злочинця повернутись до основ міжнародного права та виправити свої злочини. Лише потім можна було б розмірковувати про пом’якшення кари.

Клімкін також висловив думку, що санкції ЄС є однією з двох причин того, що Росія "не набагато ближче підступилась до кордонів Євросоюзу".

"Перша причина – це готовність України оборонятись. Друга – це відчуття того, що будь-яке порушення міжнародного права матиме фінансові наслідки", - сказав він.

Як повідомлялося, у січні Курц назвав серед планів Відня на чолі ОБСЄ лобіювання послаблення санкцій проти Росії "крок за кроком" в обмін на "позитивний розвиток подій на місці".

Українська правда

Теми: КлімкінАвстріясанкції
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