Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Трампа не виключають послаблення санкцій щодо РФ

Понеділок, 6 лютого 2017, 02:13

Чи можна послабити санкції проти Росії - адміністрація президента США вирішить у найближчі місяці.

Про це у розмові з американською телекомпанією ABC News заявив віце-президент США Майк Пенс, пише DW.com.

За його словами Сполучені Штати Америки "слідкують і дуже стурбовані посиленням бойових дій" на Донбасі.

Водночас він не виключив, що санкції проти Росії можуть бути послаблені. У відповідь на запитання журналіста "Чи зберігатимуться санкції проти Росії, поки Росія порушує припинення вогню в Україні?" Пенс відповів: "Просто це залежить (…) від того, побачимо ми чи ні зміни у позиції Росії, та від можливості працювати над спільними інтересами".

Пенс уточнив, що серед таких інтересів він має на увазі передовсім боротьбу з "Ісламською державою". Остаточне рішення в площині санкцій буде ухвалено "майбутніми місяцями".

Численні політики, зокрема і соратники президента Дональда Трампа Пол Раян і Мітч Макконнелл, застерігали його від послаблення санкцій проти Росії.

Як відомо, в ніч з 4 на 5 лютого відбулася телефонна розмова президентів США і України Дональда Трампа та Петра Порошенка.

В ході розмови сторони висловили стурбованість через ескалацію бойових дій на Донбасі, зокрема в Авдіївці. Також Трамп і Порошенко обговорили подальшу співпрацю між країнами.

Теми: санкціїСШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
санкції
Ірландія розслідує потрапляння їхніх деталей у "Шахеди" - прем’єр
Киргизстан продає Росії техніку для війни проти України, США готують санкції – WP
Зеленський: Світ повинен обмежити торгівлю з РФ, щоб жоден компонент не потрапив до зброї
Останні новини
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
З півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
Усі новини...
Реклама: