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Бойовики обстріляли Курдюмівку, загинув підліток

Вівторок, 7 лютого 2017, 00:30
Бойовики обстріляли Курдюмівку, загинув підліток

Бойовики увечері 6 лютого з мінометів обстріляли населений пункт Курдюмівка в Донецькій області, який розташований поблизу Торецька.

Про це повідомив глава поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін.

В результаті обстрілу підліток отримав осколкове поранення в серце, він помер по дорозі в лікарню.

"Надійшла інформація від батьків, що в результаті обстрілу їх син, 2001 року народження, отримав осколкове поранення в серце. Дав команду начальнику відділення особисто разом з військовими лікарями виїхати до Курдюмівки та якомога скоріше транспортувати хлопця до лікарні. Вже в дорозі стало відомо, що хлопець помер", - повідомив Аброськін.

Як написав Аброськін, станом на 22:00 6 лютого обстріл селища ще тривав.

Теми: Донецька областьДонбасполіція
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