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У вівторок з 7 ранку в'їзд до Києва великогабаритного транспорту обмежать

Вівторок, 7 лютого 2017, 05:00

В'їзд великогабаритного транспорту в Київ буде обмежений з 7:00 ранку вівторка, 7 лютого.

Про це йдеться на сайті КМДА.

Таке рішення було прийнято міською владою, щоб не створювати додаткових перешкод для роботи снігоприбиральної техніки.

У мерії відзначили, що комунальні служби розчищали вулиці і дороги від снігу і вночі.

Також в КМДА закликали водіїв не паркувати особисті автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях.

"Нагадуємо, що автомобілі, які заважатимуть розчищати дороги міста від снігу, будуть евакуйовані", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в мерії звернулися з проханням до водіїв віддати перевагу громадському транспорту і не користуватися особистими авто.

"Пішоходам рекомендується рухатись тротуарами з обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях, бути обережними та обачливими", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, увечері 6 лютого було знято обмеження на в'їзд до Києва великовагових транспортних засобів.

Теми: Київпогода
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