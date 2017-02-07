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Доба в АТО: 78 обстрілів, бойовики били з танків і мінометів

Вівторок, 7 лютого 2017, 05:41

За минулу добу бойовики 78 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил, в результаті один військовослужбовець ЗСУ був поранений.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

Українські позиції в районі Авдіївки були обстріляні з 152 мм артилерії, танків, 120 і 82 мм мінометов, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім того, на Донецькому напрямку під обстріл бойовиків з мінометів потрапили Троїцьке, Верхньоторецьке, Кам'янка, Луганське, Опитне і Зайцеве.

На Маріупольському напрямку з 122 мм артилерії, гранатометів і мінометів різних калібрів терористи обстріляли Богданівку, Новогригорівку, Лебединське, Водяне, Гнутове, Широкине і Марїнку. По Широкиному вогонь також вів танк, по Мар'їнці - БМП, а по Новотроїцькому - великокаліберні кулемети.

На Луганському напрямку сепаратисти неодноразово обстрілювали з 122 мм артилерії Кримське. З мінометів і гранатометів бойовики били по Жовтому і Кримському. По Новозванівці бив танк.

Теми: АТОДонбас
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