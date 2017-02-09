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Бойовики вдаються до обстрілів на всіх напрямках – штаб

Четвер, 9 лютого 2017, 17:28

Протягом доби проросійські бойовики здійснили 39 обстрілів позицій українських військових, втрат серед бійців немає.

Про це йдеться у повідомленні прес-центра штабу АТО у четвер.

"На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів бойовики обстрілювали Луганське, Авдіївку, Троїцьке та Верхньоторецьке. З гранатометів та стрілецької зброї – Зайцеве, Авдіївку, Опитне та Піски. По наших позиціях в районі Авдіївки та Опитного вогонь вели БМП противника", - сказано у повідомленні.

"На Луганському напрямку з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї загарбники обстріляли Новоолександрівку та Новозванівку. БТР вів вогонь по Водяному", - повідомляє штаб.

Також повідомляється, що на Маріупольському напрямку з мінометів бойовики обстріляли  Водяне, а Широкине, Мар’їнку та Водяне обстрілювали з стрілецької зброї, Широкине обстрілювала БМП противника.

Як відомо, минула доба в зоні проведення антитерористичної операції минула без втрат.

Українська правда

Теми: АТОДонбас
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