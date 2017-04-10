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Комісія з енергетики скасувала абонплату за газ

Понеділок, 10 квітня 2017, 10:58
Комісія з енергетики скасувала абонплату за газ

Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг скасувала своє рішення про введення абонплати за газ.

Таке рішення регулятор ухвалив на засіданні в понеділок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Скасувати (рішення НКРЕКП про запровадження абонентської плати за розподіл газу – ред.), провести додаткові консультації, забезпечити, щоб ні для одного українця не було підвищення згідно з цим рішенням", - сказав глава НКРЕКП Дмитро Вовк.

Як повідомлялося, регулятор призупиняє своє попереднє рішення, щоб уникнути збільшення витрат споживачів на послугу.

Комісія обіцяла доопрацювати своє рішення та провести додаткові консультації з Кабінетом міністрів щодо збільшення субсидій на послуги з транспортування та розподілу газу.

Також регулятор планує надати населенню з найменшим споживанням додатковий період для адаптації та "перенести запровадження окремої плати для цієї категорії споживачів до прийняття рішення по зниженню тарифів на теплову енергію".

У той же час, згідно із меморандумом з МВФ, Україна пообіцяла ввести абонплату за газ до кінця липня.

Раніше Нацкомісія з державного регулювання у сферах енергетики і компослуг затвердила розмір абонентської плати за підключення до системи газопостачання.

Плату з 1 квітня повинні були платити споживачі щомісяця, незалежно від фактичного обсягу споживання. Абонплата буде нараховуватися на підставі приєднаної потужності кожного споживача (відповідно до типу газового лічильника).

Відповідно до рішення комісії, з 1 квітня споживачам буде нараховуватися плата за газ, як товар (4942 грн за тисячу кубометрів плюс гранична торгівельна націнка газопостачальної компанії, яка становить 3,2%), а також окремо абонплата за користування приєднаними потужностями.

Згодом Володимир Гройсман заявив, що Кабмін вимагатиме переглянути це рішення НКРЕКП.

Президент Петро Порошенко також заявив, що рішення про введення абонплати на газ має бути призупинено.

Читайте також: Абонплата за газ. Як будемо платити за новими платіжками?

Українська правда

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Теми: газтарифиенергетика
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