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У БПП вважають, що уряд Гройсмана впорався – міняти не потрібно

Понеділок, 10 квітня 2017, 15:12

Немає підстав визнати роботу уряду Володимира Гройсмана незадовільною, бо Кабінет міністрів зі своїми завданнями впорався.

Про це заявила депутат від "Блоку Петра Порошенка" й представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко на брифінгу в парламенті, повідомляє прес-служба БПП.

Вона розповіла, що зі звітом уряду зараз працюють у комітетах парламенту.

"Кожен міністр, який працює з профільним комітетом, проходить звітування у комітеті. Коли комітети визначаться з профільним міністром, буде загальна думка про Кабінет міністрів в цілому", – заявила Ірина Луценко. 

"Побачимо, які міністерства пробуксовують чи, навпаки, показали випередження в своїй роботі. І думаю, коли буде по комітетах комплексна оцінка, після того парламент визначиться, що робити з урядом", – сказала вона.

Ірина Луценко зазначила, що в коаліції немає ані потреби міняти уряд, ані голосів на це.

"Ми вважаємо, що уряд Гройсмана справився, якісь міністерства працюють краще, якісь гірше, але немає голосів. Ми вважаємо, що немає підстав визнати роботу уряду Гройсмана незадовільною", – заявила вона.

Вона також розповіла, що на засідання фракції БПП 10 квітня запросять прем’єра.

"Будемо обговорювати роботу уряду. Ми послухаємо оцінку керівників комітетів, будемо визначатися з фракцією, де є слабкі чи сильні місця, як виконуються реформи, які були задекларовані Гройсманом на початку його роботи", – сказала Ірина Луценко.

"Тобто, це буде робоча зустріч прем’єр-міністра з коаліцією, нашою фракцією, яка делегувала його на цю посаду", – додала вона.

Як відомо, засідання фракції БПП призначено на 17:30 понеділка в Адміністрації президента, на нього запросили й Гройсмана.

За даними голови фракції БПП Артура Герасимова, цього тижня звіту уряду в Верховній Раді не буде, хоча 14 квітня минає рік, як Кабмін Гройсмана взявся до роботи.

Цей тиждень у Верховної Ради є останнім сесійним перед довгою перервою до 16 травня.

Теми: ГройсманКабінет міністрівБППВерховна Рада
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