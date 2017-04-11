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Бойовики ОРДО передали Україні ще 14 ув'язнених

Вівторок, 11 квітня 2017, 14:17

Терористи ОРДО передали Україні ще 14 осіб, що були ув'язнені у Донецьку.

Про це повідомив у Facebook керівник секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини Богдан Крикливенко.

"Ще 14 осіб уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська сьогодні забрала з місць ув'язнення в Донецьку", - написав він.

За даними Крикливенка, всього за 2 роки з Донецьку вивезли 147 ув'язнених.

Як повідомлялося, представники ОРДЛО підтверджують місцезнаходження лише близько 50 заручників зі 121, заявленого в списку українською стороною. При цьому бойовики вимагають передати їм близько 600 людей.

 
Українські військові приймають звільнених полонених
Валерія Лутковська їде на місце передачи
Валерія Лутковська їде на місце передачи
 
В очікуванні ворожого автозаку

Українська правда

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Теми: заручникиДонецькДонбасАТО
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