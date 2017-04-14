Турчинов про початок АТО: Я наказав прикордонникам стріляти

Секретар РНБО Олександр Турчинов каже, що коли в квітні 2014 року віддавав наказ стріляти по людях, які захоплювали прикордонні пропускні пункти, однак військові відмовлялися виконувати наказ.

Про це він розповів в інтерв'ю українській службі ВВС, яке оприлюднено в третю річницю старту антитерористичної операції.

"До східних регіонів приїжджало багато молодиків і чоловіків – цілими автобусами їхали якісь козачі сотні і спортивні організації, які насправді були неприхованою агентурою російських силових структур", – розповідає про ті події Турчинов.

"Вони захоплювали прикордонні пропускні пункти й відкривали безконтрольний прохід для всіх охочих. Я давав прикордонникам накази стріляти і захищати кордон, а вони казали: ми не можемо стріляти по цивільних", – каже секретар РНБО.

Він нагадав, що 6 квітня ці "цивільні" синхронно напали на будівлі ОДА у Харкові й Донецьку і захопили приміщення СБУ в Луганській області. Причому луганська СБУ фактично передала їм без бою весь свій арсенал – не тільки зброю штатних працівників, а й озброєння, що зберігалось там на випадок особливих дій: вибухівку, важку автоматичну зброю, гранатомети.

"У Харкові ми змогли відбити адміністрацію. По Донецьку і Луганську мені доповіли, що немає можливості це зробити, бо будуть жертви серед місцевого населення, потрібні якісь переговори. Я наполягав на штурмі, але цього не відбулося", – зазначив Турчинов.

За кілька днів після цього, за його словами, надійшла інформація, що група російського спецназу захопила адмінбудівлі в Слов'янську й готує місто до оборони.

"До них приєднуються так звані добровольці, й Слов'янськ стає вже не просто містом, захопленим сепаратистами, а центром військового опору", – наголосив секретар РНБО.

"Я відправив туди найкраще, що у мене було, - спецпідрозділ СБУ "Альфа". Однак люди, які туди поїхали, не розуміли, що вже фактично почалася війна. Вони потрапили під шквальний вогонь, не будучи ні морально, ні професійно до цього готовими. Був один убитий, кілька поранених, і вони розбіглися - скажімо так, "організовано відступили", – розповідає він.

Саме тоді, за словами Турчинова, він провів нараду і ухвалив рішення почати антитерористичну операцію.

"Оскільки наші силові підрозділи не були до цього готовими, вже тоді було зрозуміло, що до неї доведеться залучати війська", – зазначає він.

Турчинов каже, що на тому етапі скептично ставився до можливих переговорів із сепаратистами.

"Коли в Донецьку і Луганську захопили адмінбудівлі, відкомандировані туди керівники силових підрозділів почали переговори щодо їхнього звільнення замість застосування сили. Але минуло кілька днів, і стало зрозуміло, що це глухий кут: ті, хто там сидять, не ухвалюють рішень. Оперативні розробки показували, що вони постійно спілкуються з Росією. Було нескладно побачити, що російські куратори давали команду триматися, озброюватися і чекати на підкріплення. Тому вести переговори на моєму рівні просто не мало сенсу", – каже він.

Турчинов зазначив, що підписував указ про початок АТО, не консультуючись з західними партнерами України.

На запитання, чи змінив би щось Турчинов, знаючи результати його дій та рішень весни 2014 року, він відповів:

"Ви знаєте, я дуже багато разів аналізував ситуацію, прокручував ті події в голові ще і ще раз, думаючи, що ще можна було зробити. Я не знаю. Мабуть, я пройшов би цей шлях знову".