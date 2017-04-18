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День в АТО: 18 обстрілів, 2 поранених

Вівторок, 18 квітня 2017, 18:19

Від початку доби проросійські бойовики здійснили 18 обстрілів позицій Збройних сил України. Внаслідок цього двоє військовослужбовців отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Найбільшу кількість обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку. По позиціях поруч Кримського ворог застосовував 82-міліметрові міномети. Опорні пункти в районах населених пунктів Авдіївка та Кам’янка він обстрілював з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По оборонцях Пісків та Опитного противник вів вогонь з кулеметів великого калібру, а по захисниках Зайцевого застосовував протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю", - сказано у повідомленні.

Водночас на Приморському напрямку по опорних пунктах поблизу Красногорівки бойовики гатили з мінометів калібру 82-мм, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"З підствольних гранатометів ворог вів провокаційний вогонь у бік наших позицій під Старогнатівкою. Кулемети великих калібрів застосовував у районі населених пунктів Водяне та Чермалик. Під Новотроїцьким активізувалися ворожі снайпери", - зазначили у прес-центрі.

На Луганському напрямку з 82-міліметрових мінометів та автоматичних гранатометів незаконні збройні формування обстріляли опорні пункти біля Катеринівки.

Українська правда

Теми: АТО
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