Поліція з’ясовує, що робили 30 озброєних чоловіків в будівлі Черкасиобленерго
Вівторок, 18 квітня 2017, 20:55
Близько 30 озброєних чоловіків у вівторок прийшли у приміщення Черкасиобленерго.
Про це повідомила прес-служба місцевої поліції.
Згідно з інформацією, чоловіки, які були озброєні помповими рушницями та травматичною зброєю, перебували на другому поверсі приміщення.
"В результаті тривалих перемовин керівництва Главка з даними особами, приміщення держустанови було звільнено від сторонніх осіб", - зазначили у поліції.
Наразі правоохоронці встановлюють підстави та мету перебування вказаних людей на території товариства. Зброя, яку мали при собі чоловіки, вилучена.
Українська правда