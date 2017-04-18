Поліція з’ясовує, що робили 30 озброєних чоловіків в будівлі Черкасиобленерго

Близько 30 озброєних чоловіків у вівторок прийшли у приміщення Черкасиобленерго.

Про це повідомила прес-служба місцевої поліції.

Згідно з інформацією, чоловіки, які були озброєні помповими рушницями та травматичною зброєю, перебували на другому поверсі приміщення.

"В результаті тривалих перемовин керівництва Главка з даними особами, приміщення держустанови було звільнено від сторонніх осіб", - зазначили у поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють підстави та мету перебування вказаних людей на території товариства. Зброя, яку мали при собі чоловіки, вилучена.

Українська правда