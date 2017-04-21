Бойовики знову обстріляли Мар’їнку та Авдіївку

Бойовики вночі та увечері знову обстріляли Мар’їнку та Авдіївку.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, станом на вечір 20 квітня стара частина Авдіївки знову перебувала під вогнем бойовиків.

В результаті чисельних обстрілів з мінометів різного калібру два житлових будинки було пошкоджено.

Ніхто з цивільних мешканців не постраждав. Зранку на місці події працювали офіцери української сторони СЦКК та представники Національної поліції Авдіївки.

У результаті обстрілів пошкоджено два житлові будинки в Авдіївці фото штабу ато

Ремонтні бригади, енергетики, представники ДСНС проводять ремонтні роботи для відновлення електропостачання по зазначеній вулиці.

Крім того, як повідомив на своїй сторінці голова Донецької обласної цивільно-військової адміністрації Павло Жебрівський, бойовики цілу ніч обстрілювали Мар'їнку та околиці. Є руйнування житлових будинків.

Частина міста знеструмлена. У подвір'ї одного з будинків виявлено 120 мм не розірваний снаряд. Зараз міські служби та військовики цивільно-військового співробітництва працюють над відновленням електропостачання та полагодженням будинків.

Українська правда