За поставки електрики в ОРЛО заплатять споживачі в Росії - ЗМІ

Постачання електрики з Росії на тимчасово неконтрольовану Україною територію Луганської області будуть списані на технологічні втрати російської Федеральної мережевої компанії (ФСК), що може привести до підвищення тарифу та переплати російських споживачів в розмірі 2-4,6 мільярда рублів на рік.

Про це повідомляє "Коммерсант".

30 квітня схема компенсації за поставки електроенеогіі в ОРЛО буде обговорюватися на засіданні наглядової ради російського регулятора енергетичних ринків "Совет рынка". Цю інформацію виданню підтвердили джерело в Міненерго РФ і двоє співрозмовників в мережевому комплексі.

Джерело газети зазначило, що схема розмиє поставки електроенергії в ОРЛО по всьому російському енергоринку.

"Основне навантаження через оплату тарифу ляже на всіх споживачів, крім населення", - додав він.

При розрахунку ставки тарифу на передачу по магістральних мережах ФСК буде використаний магістральний коефіцієнт на втрати в 1,1203.

Це, за підрахунками Наталії Порохової з АКРА (Аналітичне Кредитне Рейтингове Агентство), підніме тариф ФСК на 2,5%. За її даними, навантаження на споживачів може вирости на 4,6 мільярда рублів. Федір Корначев з Райффайзенбанку зазначив, що витрати на постачання електрики з Росії в ОРЛО збільшать платежі споживачів в ЄЕС Росії на 2-2,5 мільярда рублів.

У пояснювальній записці до питання про оплату поставок наголошується, що економічні наслідки від запропонованих змін не оцінювалися. Схема буде діяти з 30 квітня цього року до 31 травня 2018 року.

Як відомо, ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" з 25 квітня згідно з рішенням Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та ДП "Енергоринок" припиняє постачання електроенергії в неконтрольовану частину Луганської області через борги.

У той же час, міністр з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив, що відключення електроенергії на окупованій частині Луганської області не призведе до соціального вибуху цивільного населення, туди можуть поставляти російську електрику.