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Геращенко: У полоні бойовиків перебувають 127 українців

П'ятниця, 28 квітня 2017, 00:27
Геращенко: У полоні бойовиків перебувають 127 українців

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей знаходяться 127 українських полонених.

Про це віце-спікер, представник в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко повідомила в ході зустрічі з послом ФРН в Україні Ернстом Райхелем, написала вона в Facebook.

"Також розповіла послу про наші зусилля по звільненню заручників, яких сьогодні на окупованих територіях вже 127", - заявила вона.

Крім того, Геращенко і Райхель обговорили ситуацію з безпекою і гуманітарну ситуацію на Донбасі, роботу Мінських груп, роботу місії СММ ОБСЄ.

"Украіна жорстко засуджує всі факти агресіі і тиску на спостерігачів місіі, особливо в контексті останнього теракту, коли на окупованїй Луганщині підірвали машину патруля . Цей трагічний інцидент вимагає всебічного незалежного розслідування і покарання винних", - зазначила Геращенко.

Теми: Геращенко ІринаполоненіДонбас
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