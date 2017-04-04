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Понад 130 ув'язнених попросили забрати їх з в'язниць ОРДО

Вівторок, 4 квітня 2017, 19:14

131 ув’язнений захотів відбувати тюремне покарання на територіях, підконтрольних Україні, а не в окремих районах Донецької області. Їхнє бажання виконали.

Про це повідомив заступник міністра юстиції України Денис Чернишов.

"З "ДНР" відбувається більш конструктивна робота, процес передачі ув'язнених носить регулярний характер. З "ЛНР" - гірше, немає конструктиву в роботі", - сказав він інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Чернишов повідомив, що з "ДНР" на прохання самих ув'язнених для відбування покарання була передана 131 особа.

За його словами, переговори з представниками "ЛНР" з цього питання поки що не увінчалися успіхом: жоден український в'язень, який перебуває в місцях позбавлення волі на підконтрольній "ЛНР" території, і виявив бажання відбувати покарання в пенітенціарних установах на підконтрольній українській владі території, не був переданий.

Також Чернишов повідомив, що передані з тимчасово окупованого Криму на материкову частину України 12 українських в'язнів перебувають в Харківському СІЗО, і будуть розподілені по пенітенціарних установах на наступному тижні.

"Ми їх забрали, відправили в СІЗО як пункт перед розподілом. У нас заздалегідь є документи на кожного з них, і ми розуміємо, де вони в подальшому будуть відбувати термін покарання. Місце відбування покарання залежить від того, за якими статтями сиділи, який у них був режим ", - пояснив заступник міністра.

Відповідаючи на запитання про те, чи є серед переданих з Криму ув’язнених кримські татари, Чернишов сказав: "Ні, кримських татар серед переданих 12 ув'язнених немає".

Він також акцентував увагу на тому, що це була лише перша передача ув’язнених з Криму і робота в цьому напрямку буде продовжуватися.

"Процес, який почався з цих 12 осіб, вкрай важливий. Це тільки старт. Переговори триватимуть, передачі ув'язнених з Криму ще будуть", - підкреслив заступник голови Мін'юсту.

Чернишов нагадав, що за процедурою підставою для передачі ув'язнених є їхня заява.

Як відомо, 17 березня Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) Російської Федерації передала Україні 12 ув'язнених, які відбували покарання в установах позбавлення волі на території тимчасово окупованого РФ Криму.

Серед 12 переданих засуджених - одна жінка.

Передача ув’язнених стала наслідком переговорів уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковської та уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової. Переміщення засуджених із пенітенціарних установ Криму здійснювалося шляхом використання ad hoc механізму, який раніше був запропонований омбудсменом України.

"Українська правда" в Threads

Теми: ДНРЛНРв'язницяКрим
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