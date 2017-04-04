Затримали фермера, який утримував подружжя на ланцюзі в ангарі

Житель Мелітопольського району силоміць вивіз подружжя в покинутий ангар, де прикував ланцюгом.

Про це повідомила прес-служба управління поліції в Запорізькій області.

Згідно з повідомленням, фермер 1954 року народження, який проживає в одному з сіл Мелітопольського району, помістив в покинутий ангар подружжя, і там насильно утримував його.

Під час огляду приміщення правоохоронці виявили чоловіка 1972 року народження, який був прикутий ланцюгом до металевої труби.

Крім того, поліцейські знайшли в ангарі 82 мисливських патрона 16-го калібру, 24 патрона калібру 7,62 мм, 35 тротилових шашок загальною вагою 7 кг і металеву банку з мисливським порохом.

Власника будівлі доставили у відділ поліції, допитали і затримали згідно зі ст. 208 КПК України.

Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальні провадження за ознаками ч. 1 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі.

Українська правда