Поліцейський вимагав як хабар 1 тонну бензину

Перший заступник одного з відділень поліції Київської області вимагав від жінки-підприємця хабар у вигляді 1 тисячі літрів бензину.

Про це повідомила прес-служба Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Як повідомила у прокуратуру керівниця аграрного підприємства, правоохоронець просив винагороду за те, що не буде здійснювати адміністративний вплив, який стосується експлуатації сільськогосподарської техніки.

"Талони на тонну пального, які у грошовому еквіваленті складають 12 тисяч гривень, 29-річний посадовець поліції одержав від заявниці у місті Баришівка. Однак відразу був затриманий з цими речовими доказами", - повідомили у Нацполіції.

За фактом вимагання було розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Санкція статті, яку інкримінують затриманому, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Українська правда